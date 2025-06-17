السفارة الأمريكية في القدس تغلق أبوابها وتطالب موظفيها وعائلاتهم بالبقاء في منازلهم

أعلنت السفارة الأمريكية في القدس ، أنها غير قادرة حاليا على إجلاء أو تقديم مساعدة مباشرة للمواطنين الأمريكيين الراغبين بمغادرة إسرائيل، مشيرة إلى أن مطار بن جوريون لا يزال مغلقًا، ولا تتوفر رحلات تجارية أو طيران مستأجر كما أن الموانئ البحرية مغلقة أيضا.

وأوضحت السفارة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها أصدرت تعليمات لموظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم بالبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة للوضع الأمني المتدهور والصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت السفارة، أن بعثتيها في القدس وتل أبيب، بما في ذلك الأقسام القنصلية، ستكون مغلقة اليوم الثلاثاء، ولن تُقدَّم أي خدمات قنصلية، سواء المتعلقة بجوازات السفر أو تسجيل الولادة للمواطنين الأمريكيين في الخارج.

وأفادت السفارة أن المعابر مع الأردن لا تزال تعمل ضمن أوقات محددة، إضافة لمعبر طابا الحدودي مع مصر وهو مفتوح على مدار 24 ساعة.

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على مراجعة تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قبل التوجه إلى أي من المعابر، مشددة على ضرورة التحلي بالحذر ورفع مستوى الوعي الأمني، خاصة مع تكرار الهجمات الصاروخية، وهجمات الطائرات المسيّرة، والقصف المفاجئ دون سابق إنذار.

وأكدت أن الوضع الأمني لا يزال "معقدا وقابلا للتغيّر بسرعة"، وأنه قد تفرض قيود إضافية على حركة الموظفين الأمريكيين، بما في ذلك حظر التنقل إلى القدس القديمة والضفة الغربية، دون إشعار مسبق.

كان موقع "واي نت" الإسرائيلي، أفاد بأن أحد الصواريخ الإيرانية سقط بالقرب من مكتب تابع للسفارة الأمريكية في مدينة تل أبيب، دون أن يكشف تفاصيل أكثر.

وتتنفذ إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران منذ الجمعة، قائلة إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين خلال بداية عملية تمتد طويلا لحرمان طهران من حيازة سلاح نووي.

وردت إيران بعدة هجمات صاروخية على إسرائيل.

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