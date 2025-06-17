أخبار الفن اليوم.. تصالح محمد رمضان مع أسرة الطفل.. وشيرين رضا تكشف حقيقة خطوبة ابنتها.. وعزاء نجل صلاح الشرنوبي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم عدد من الأحداث الفنية والتي أهمها كالتالي.



إقامة عزاء نجل صلاح الشرنوبي اليوم

يستقبل الموسيقار صلاح الشرنوبي وأسرته، اليوم الثلاثاء، العزاء في المهندس الراحل محمد صلاح الشرنوبي.

ويقام العزاء بقاعة الكريم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في تمام الساعة 7:30 مساء.

وكان الفنان محمد الشرنوبي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبر وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

كشفت الفنانة شيرين رضا حقيقة خطوبة ابنتها نور دياب من مدرب الرقص ياسين رشدي، بعد ظهورهما معا في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر والذي أقيم أمس.

شيرين رضا في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر

وقالت شيرين رضا: إن هناك تعاونا فنيا بين نور وياسين رشدي ليس أكثر، مشيرة إلى أن ابنتها تمتلك مدرسة رقص.

وكانت نور دياب ابنة الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين رضا تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب ظهورها في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر لدعم والدتها.

أكد النجم العالمي مينا مسعود، أنه أحب الفن من مصر منذ صغره، مشيرا إلي أنه يلقب أحمد السقا بملك الأكشن.

مينا مسعود في فيلم في عز الضهر

وأشار مينا مسعود، إلي أن فيلم في عز الضهر من أفضل التجارب التي قدمها في مسيرته، مؤكدا أن غياب هنا الزاهد وميرنا نور الدين عن الفيلم جاء بسبب التأجيل أكثر من مرة، وبسبب توقفه عن تصوير الفيلم بسبب سفره إلي نيوزلاندا لتصوير فيلم آخر.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد البرومو الرسمي لفيلم أحمد وأحمد، استعدادا لعرضه في بداية شهر يوليو المقبل.



وظهر خلال البرومو الفنان أحمد السقا وهو يعمل مدرسا في بداية عمله، وستدور أحداث العمل في إطار أكشن كوميدي، حول الشخصيتين الرئيسيتين للفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي، وتوالت مشاهد الأكشن البسيط، وكذلك الإفيهات الكوميدية من قبل السقا وفهمي.

تصدرت نور دياب ابنة الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين رضا تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب ظهورها في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر لدعم والدتها.



نور دياب في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر

وأثارت نور دياب جدل كبير، أثناء مغادرتها للعرض الخاص حيث أنها استمعت إلى أحد الأشخاص وهو يقول انها ابنة عمرو دياب، ولكنها ردت عليه قائلة:" لا، بنت شيرين رضا".

تلعب الفنانة غادة عبدالرازق شخصية راقصة تعمل في كباريه شعبي ضمن أحداث فيلم أحمد وأحمد الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد البرومو الرسمي لفيلم أحمد وأحمد، استعدادا لعرضه في بداية شهر يوليو المقبل.

أعلن محمد رمضان عن تصالحه مع أسرة الطفل الذي اتهم نجله علي بالاعتداء عليه في ناد شهير، ونشر محمد رمضان صورة برفقة نجله علي وأسرة الطفل بعد الصلح، وذلك علي حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك



وعلق رمضان قائلا:⁨ ⁨ كل اللي فات إشاعات علي ابني وعمر إخوات، تم الصلح في أجواء عائلية والحمدلله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا، ربنا يديم المحبة والإخوة دائمًا أبدًا، ويحفظلكم عمر ويحفظلي علي وأخواته⁩⁩

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