شيرين رضا تكشف حقيقة خطوبة ابنتها نور دياب وياسين رشدي

كشفت الفنانة شيرين رضا حقيقة خطوبة ابنتها نور دياب من مدرب الرقص ياسين رشدي، بعد ظهورهما معا في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر والذي أقيم أمس.

شيرين رضا في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر

وقالت شيرين رضا: إن هناك تعاونا فنيا بين نور وياسين رشدي ليس أكثر، مشيرة إلى أن ابنتها تمتلك مدرسة رقص.

وكانت نور دياب ابنة الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين رضا تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب ظهورها في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر لدعم والدتها.

وأثارت نور دياب جدلا كبيرا، أثناء مغادرتها للعرض الخاص، حيث إنها استمعت إلى أحد الأشخاص وهو يقول انها ابنة عمرو دياب، ولكنها ردت عليه قائلة:" لا، بنت شيرين رضا".

واحتفل مينا مسعود، وشيرين رضا مساء أمس الاثنين بالعرض الخاص لفيلم في عز الضهر داخل أحد المولات الكبرى.

ويجسد مينا مسعود خلال الفيلم شخصية "حمزة" الذى يسافر إلى الخارج، ثم يعود من جديد للأراضى المصرية، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب من نوع خاص

الفيلم تم تصويره فى 4 دول أوروبية، وبه 4 لغات أجنبية مختلفة، وشارك فى أدوار البطولة: محمود حجازى، إيمان العاصى، ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق. ويقول مخرج الفيلم مرقس عادل: “فى عز الضهر” سيكون فيلما مصريا بصبغة عالمية.

وكان مينا مسعود حقق في وقت سابق نجاحا كبيرا في هوليوود، جعله يحفر اسمه بين أبرز النجوم من خلال بطولته للنسخة الحية من فيلم علاء الدين "Aladdin" الذي تخطت إيراداته مليار دولار

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