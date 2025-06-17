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ثقافة وفنون

أنا بنت شيرين رضا، نور عمرو دياب تتصدر التريند

نور دياب، فيتو
نور دياب، فيتو

تصدرت نور دياب ابنة الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين رضا تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب ظهورها في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر لدعم والدتها. 

نور دياب في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر 

وأثارت  نور دياب جدل كبير، أثناء مغادرتها للعرض الخاص حيث أنها استمعت إلى أحد الأشخاص وهو يقول انها ابنة عمرو دياب، ولكنها ردت عليه قائلة:" لا، بنت شيرين رضا". 

فيلم في عز الضهر

واحتفل مينا مسعود، وشيرين رضا مساء أمس الاثنين بالعرض الخاص لفيلم في عز الضهر داخل أحد المولات الكبرى. 

ويجسد مينا مسعود خلال الفيلم شخصية "حمزة" الذى يسافر إلى الخارج، ثم يعود من جديد للأراضى المصرية، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب من نوع خاص

الفيلم تم تصويره فى 4 دول أوروبية، وبه 4 لغات أجنبية مختلفة، وشارك فى أدوار البطولة: محمود حجازى، إيمان العاصى، ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق. ويقول مخرج الفيلم مرقس عادل: “فى عز الضهر” سيكون فيلما مصريا بصبغة عالمية. 

وكان  مينا مسعود حقق في وقت سابق نجاحا كبيرا في هوليوود، جعله يحفر اسمه بين أبرز النجوم من خلال بطولته للنسخة الحية من فيلم علاء الدين "Aladdin" الذي تخطت إيراداته مليار دولار.

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