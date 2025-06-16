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ثقافة وفنون

شيرين رضا بإطلالة خاطفة للأنظار وهيدي كرم بالشال في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر (فيديو)

لعرض الخاص لفيلم
لعرض الخاص لفيلم في عز الضهر

وصلت منذ قليل النجمة شيرين رضا إلي العرض الخاص لفيلم في عز الضهر، الذي يقوم ببطولته مينا مسعود، وخطفت الأنظار بإطلالة مميزة

العرض الخاص لفيلم في عز الضهر 

بينما وصلت أيضا هيدي كرم إلي العرض الخاص مرتدية الشال السيناوي

ويجسد مينا مسعود خلال الفيلم شخصية "حمزة" الذى يسافر إلى الخارج، ثم يعود من جديد للأراضى المصرية، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب من نوع خاص

الفيلم تم تصويره فى 4 دول أوروبية، وبه 4 لغات أجنبية مختلفة، وشارك فى أدوار البطولة: محمود حجازى، إيمان العاصى، ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق. ويقول مخرج الفيلم مرقس عادل: “فى عز الضهر” سيكون فيلما مصريا بصبغة عالمية.

 

 

 الفيلم  كان مقررًا عرضه قبل عامين، ولكن تم تأجيله مرتين لأسباب متباينة، ويعول صناعه على عرضه ضمن أفلام العيد 2024، خاصة في ظل غياب نجوم الصف الأول، وعدم تأجيله مرة ثالثة في اللحظات الأخيرة.

كان  مينا مسعود حقق في وقت سابق نجاحا كبيرا في هوليوود، جعله يحفر اسمه بين أبرز النجوم من خلال بطولته للنسخة الحية من فيلم علاء الدين "Aladdin" الذي تخطت إيراداته مليار دولار.

 

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العرض الخاص لفيلم في عز الضهر في عز الضهر النجمة شيرين رضا مينا مسعود

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