الأحد 15 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

الموسيقار صلاح الشرنوبي،
الموسيقار صلاح الشرنوبي، فيتو

أعلن الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبر وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

محمد الشرنوبي ينعي نجل صلاح الشرنوبي 

وكتب الفنان محمد الشرنوبي عبر صفحته: “إنَّا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي”.

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