بعد الاستئناف، محطة جديدة تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم الأخير

تقدم محامي الفنان محمد رمضان باستئناف علي حكم إيداعه في دار رعاية الاجتماعية، حددت محكمة جنح الطفل بمدينة 6 أكتوبر، جلسة 19 يونيو، لنظر المعارضة وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على طفل داخل نادٍ شهير.

كشف المحامي أحمد الجندي أنه سيتقدم بأوراق وأدلة جديدة خلال جلسة المعارضة، وخاصة مع تغيب الطفل عن جلسة الحكم، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة ليلة الجلسة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة وتدهور حالته النفسية بعد علمه بموعد المحاكمة.

بعد قبول الاستئناف، مصير نجل محمد رمضان

بعد قبول الاستئناف، قد تقرر المحكمة استبدال التدبير وتسليم الطفل إلى ذويه مع التوجيه بمتابعة سلوكه وتقويمه من قبل الجهات المختصة، دون أن يغلق ذلك الباب أمام إعادة تقييم وضعه مستقبلا، وذلك في حالة رؤية المحكمة أن ظروف الواقعة لا تستوجب الإيداع.

أما إذا رفض الاستئناف، فسينفذ الحكم بإيداع الطفل في دار رعاية اجتماعية حتى انتهاء المدة المحددة، والتي يتم تحديدها وفق تقارير ترفع بشكل مستمر للمحكمة، حيث تلتزم المحكمة بمتابعة حالته من خلال تقارير دورية تقدم من المؤسسة كل شهرين بحد أقصى، لتقرر استمرار الإيداع أو استبداله أو إنهاءه فورا، ويفرض عليه آنذاك التقيد الكامل بنظام الدار، الذي يحظر الخروج لأي سبب بما في ذلك التعليم مع السماح فقط بالزيارات خلال المواعيد الرسمية.



الاحتمال الثالث يتمثل في حدوث تصالح بين الأطراف قبل حسم الاستئناف، مما قد يدفع المحكمة إلى إصدار حكم بانقضاء الدعوى، وفقا لنصوص قانون الطفل، والذي يمنع حبس الأطفال في مثل هذه الوقائع، ويقر بديلا عن العقوبة الجنائية احد التدابير الإصلاحية، وأقصاها الإيداع.

إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية



وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.



عريضة الدعوى المقدمة للنيابة في اتهام نجل محمد رمضان



وتضمنت عريضة الدعوى المقدمة لنيابة أكتوبر الكلية سرد وقائع اتهام الفنان محمد رمضان بمشاركة ابنه في إلقاء الرعب في قلب الطفل "عمر" المجني عليه، حيث ارتكب الفنان محمد رمضان جريمتين الأولى تمثلت في قيامه باحتجاز "عمر" دون وجه حق عندما تواصل عبر خاصية "الفيديو" مع ابنه "علي" الذي ظل يطارد الطفل المجني عليه وأصدقائه بالهاتف ليشاهدهم والده حتى دخل "عمر" إلى الحمام وفي تلك اللحظة طلب منه والده الفنان محمد رمضان احتجاز الطفل في الحمام ووضع "كرسي ومقشة" على الباب لمنعه من الخروج حتى ساعده طفل آخر وحرره من الاحتجاز، بعدما فتح له الباب وهو ما شهد به الطفل أمام النيابة العامة.

وكشفت دعوى التعويض الجريمة الثانية المتهم بها الفنان محمد رمضان بالتواطؤ والاشتراك مع ابنه في ضرب المجني عليه بدون آلة حيث أمسك الفنان بالطفل "عمر" حتى يسمح لابنه "علي" بصفعه أمام كافة رواد النادي ما أحدث الإصابة التي وردت بالتقرير الطبي.



الإطار القانوني لحكم الإيداع

بحسب المادة 7 من قانون الطفل المصري، فإن الإيداع في دار رعاية يعد تدبيرا تقرره المحكمة كملاذ أخير، على ألا تتجاوز مدته عشر سنوات في حالة الجنايات وخمس سنوات في حالة الجنح، ويجب أن تتابع المحكمة الحالة بشكل دوري كل شهرين لاتخاذ ما يلزم، سواء بالاستمرار أو الإنهاء أو الاستبدال.

كما تنص المادة 110 من القانون على أن هذا التدبير ينتهي حكما ببلوغ الطفل سن الحادية والعشرين.

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