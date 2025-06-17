مينا مسعود: السقا ملك الأكشن وهذا سر غياب هنا الزاهد عن فيلم في عز الضهر

أكد النجم العالمي مينا مسعود، أنه أحب الفن من مصر منذ صغره، مشيرا إلي أنه يلقب أحمد السقا بملك الأكشن.

مينا مسعود في فيلم في عز الضهر

وأشار مينا مسعود، إلي أن فيلم في عز الضهر من أفضل التجارب التي قدمها في مسيرته، مؤكدا أن غياب هنا الزاهد وميرنا نور الدين عن الفيلم جاء بسبب التأجيل أكثر من مرة، وبسبب توقفه عن تصوير الفيلم بسبب سفره إلي نيوزلاندا لتصوير فيلم آخر.

واحتفل مينا مسعود، مساء أمس الإثنين بالعرض الخاص، لفيلمه الجديد في عز الضهر بإحدى السينمات في أحد المولات الكبري.

ويجسد مينا مسعود خلال الفيلم شخصية "حمزة" الذى يسافر إلى الخارج، ثم يعود من جديد للأراضى المصرية، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب من نوع خاص.

الفيلم تم تصويره فى 4 دول أوروبية، وبه 4 لغات أجنبية مختلفة، وشارك فى أدوار البطولة: محمود حجازى، وشيرين رضا، ومحمد على رزق، ويقول مخرج الفيلم مرقس عادل: “فى عز الضهر” سيكون فيلما مصريا بصبغة عالمية.

كان مينا مسعود حقق في وقت سابق نجاحا كبيرا في هوليوود، جعله يحفر اسمه بين أبرز النجوم من خلال بطولته للنسخة الحية من فيلم علاء الدين "Aladdin" الذي تخطت إيراداته مليار دولار.

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