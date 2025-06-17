الثلاثاء 17 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

إقامة عزاء نجل صلاح الشرنوبي اليوم

صلاح الشرنوبي، فيتو
صلاح الشرنوبي، فيتو

يستقبل الموسيقار صلاح الشرنوبي وأسرته، اليوم الثلاثاء، العزاء في المهندس الراحل محمد صلاح الشرنوبي.

ويقام العزاء بقاعة الكريم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في تمام الساعة 7:30 مساء. 

وكان الفنان محمد الشرنوبي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبر وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

محمد الشرنوبي ينعي نجل صلاح الشرنوبي 

وكتب الفنان محمد الشرنوبي عبر صفحته: “إنَّا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي”

جنازة نجل صلاح الشرنوبي 

وأقيمت صلاة الجنازة على نجل صلاح الشرنوبي الأحد الماضي في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

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