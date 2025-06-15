موعد ومكان عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

أعلنت أسرة المهندس الراحل محمد صلاح، نجل الموسيقار الكبير “صلاح الشرنوبي” عن موعد ومكان العزاء، حيث يقام العزاء يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

وأعلن الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبر وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

محمد الشرنوبي ينعي نجل صلاح الشرنوبي

وكتب الفنان محمد الشرنوبي عبر صفحته: “إنَّا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي”

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