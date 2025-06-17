بنسبة نجاح 75.13%، محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/ 2025، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%، حيث تقدم للامتحان 64 ألفا و995 طالبًا وطالبة للنظامين، حضر منهم 53 ألفا و442 طالبًا، وتقدم لامتحان المنازل 835 طالبًا، حضر منهم 706.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

وبلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 74.8%، بينما سجلت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 88.2%، أما نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية "أمل" للصم وضعاف السمع فقد وصلت إلى 88%.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الناجحين والأوائل، متمنيًا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وموجهًا تحية خاصة لأسرهم وأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام. وأكد أن الحفاظ على التفوق يمثل التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه الطلاب نُصب أعينهم، خاصة في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالتعليم ضمن رؤيتها التنموية "مصر 2030".

إدارة بني سويف أول نتيجة الإعدادية

ومن جهتها، أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 92.7%، تلتها إدارة ببا بنسبة 86.4%، ثم إدارة ناصر بنسبة 71%. واحتلت إدارة الواسطى المركز الرابع بنسبة 67.7%، تليها إدارة الفشن بنسبة 65%، ثم إدارة اهناسيا بنسبة 60.9%، وأخيرًا إدارة سمسطا بنسبة 60.7%.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2024/2025 جرى عقدها في الفترة من 31 مايو الماضي حتى 4 يونيو الجاري، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات أكثر من 65.9 ألف طالبًا وطالبة، موزعين على 321 لجنة على مستوى المحافظة.

وتوزعت اللجان بواقع: 73 لجنة بإدارة بني سويف تضم 15,946 طالبًا وطالبة، و41 لجنة بإدارة الفشن تضم 7,362 طالبًا، و44 لجنة بالواسطى تضم 10,804 طلاب، و54 لجنة بإدارة ببا تضم 9,422 طالبًا، و30 لجنة بسمسطا تضم 5,839 طالبًا، و44 لجنة بإدارة اهناسيا تضم 8,476 طالبًا، و35 لجنة بإدارة ناصر تضم 8,144 طالبًا.



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