ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات ببني سويف

شنت إدارة تموين ببا ببني سويف، اليوم الجمعة، حملة مداهمة على أحد المصانع غير المرخصة بقرية غياضة التابعة لمركز ببا، أسفرت عن ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وغير النظيفة، في ظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية.

ضبط كميات من الزيوت المعاد تدويرها

وتم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من الزيوت المعاد تدويرها، إلى جانب عدد من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة، بالإضافة إلى علامات تجارية مقلدة لعدد من الشركات المعروفة، كان يتم استغلال أسمائها وعلاماتها التجارية لتسويق المنتجات المغشوشة، كما تم العثور على أدوات خاصة بتقفيل وتشميع العبوات بعد التعبئة.

الحملة جاءت بناءً على توجيهات المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، حيث تم التنسيق مع أحمد سمير، مدير إدارة تموين ببا، الذي قاد فريق الحملة. كما حضر أحمد حسني، مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، لمعاينة المضبوطات وسحب العينات اللازمة لتحليلها.

وتم التحفظ على كافة محتويات المصنع، لحين العرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

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