جولات لصحة بني سويف على الوحدات الصحية لمتابعة منظومة صرف الألبان وجاهزية غرف لاستقبال

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تنفيذ جولات ميدانية لرصد وتقييم الأداء في وحدات طب الأسرة التابعة لإدارتي ناصر وإهناسيا، ضمن خطة المتابعة المستمرة لتقييم أداء وحدات الرعاية الأولية، بإشراف الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتنفيذ فريق إدارة متابعة المديريات بقيادة الدكتورة دينا أحمد عبدالباسط، مدير الإدارة.

صحة بني سويف تراجع صرف الألبان بالوحدات

وأكدت مديرية صحة بني سويف، في بيان لها، أن الجولات شملت وحدات “ شاويش، كساب، النويرة، البرج، الحمام، وعلي زيدان”، حيث جرى خلالها متابعة خدمات المشورة الأسرية، ورعاية الأم والطفل، ومتابعة الحوامل، وتنظيم الأسرة، وتقييم منظومة صرف الألبان، وجاهزية غرف الاستقبال، وتفعيل المبادرات الصحية الرئاسية، مع رصد الملاحظات والاحتياجات الفعلية داخل كل وحدة.

أكدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المتابعة الميدانية تهدف إلى تقييم الأداء الفني والإداري بدقة، والتعرف على فرص التطوير الواقعية.

وأشارت إلى أن المرور لا يقتصر على رصد أوجه القصور، بل يشمل دعم الفرق الطبية والإدارية، وضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية ببني سويف

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الجولات الميدانية تأتي ضمن جهود تعزيز كفاءة وحدات الرعاية الصحية الأولية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة بني سويف، وفق أحدث المعايير الميدانية للتقييم والدعم.

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