التحفظ على 650 كرتونة عصائر داخل مصنع "بير سلم" ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مشروبات سكرية "عصائر" بطعم الفواكه، بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر، وذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الصناعية ومنافذ تداول السلع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة رقابة تموينية ببني سويف

وأسفرت الحملة التموينية، التي قادتها مديرية التموين ببني سويف تحت إشراف محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، عن ضبط والتحفظ على عدد 650 كرتونة من المشروبات المنتجة داخل المصنع المخالف، والتي تبين عدم استيفائها للاشتراطات الصحية، بجانب عدم وجود ترخيص قانوني لمزاولة النشاط.

ضبط مصنع عصائر غير مرخص

وأوضح التقرير المقدم من وكيل وزارة التموين لـ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المضبوطات عبارة عن مشروبات سكرية بطعم الفواكه يتم إنتاجها بدون رقابة صحية أو تراخيص قانونية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

وشدد محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية، لاسيما على أماكن التصنيع غير المرخص والمخازن العشوائية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بسلامة الغذاء، كما أشاد بجهود مديرية التموين في ضبط مثل هذه المخالفات، موجّهًا بمزيد من التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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