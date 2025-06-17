نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، محافظ أسيوط يتفقد إجراءات تصحيح ورصد الدرجات (صور)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدينة أسيوط، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الإجراءات المتعلقة بالتصحيح ورصد الدرجات لحين إعلانها خلال أيام.

رافق المحافظ خلال الزيارة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد جمال، مدير المتابعة الميدانية، وكان في استقبالهم جمال عبد القادر عتريس، رئيس اللجنة، وحمدي عبد الحميد، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتفقد محافظ أسيوط عددًا من غرف اللجنة، شملت غرفة مراجعة كراسات الإجابة بعد التصحيح، والحجرة السرية، وغرفة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى غرفة رصد ومراجعة الدرجات. كما حرص على مناقشة العاملين بمختلف مراحل الكنترول، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

وقدّم رئيس اللجنة شرحًا تفصيليًا عن آلية العمل، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط تضم 239 لجنة فرعية، ويتم استلام أوراق الإجابة منها عبر 300 عضو من أعضاء الكنترول، حيث يتم فرزها وفقًا لنماذج الأسئلة (أ، ب، ج، د) وإرسالها إلى 6 مقرات تصحيح موزعة على عدد من المدارس، قبل أن تُعاد مرة أخرى إلى لجنة النظام والمراقبة لرصد الدرجات باستخدام الأرقام السرية.

وأكد محافظ أسيوط خلال جولته أهمية ضمان الدقة في مراحل التصحيح والرصد، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعد على أداء المهام بكفاءة واحترافية.

وفي ختام زيارته، وجّه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بإعداد فيلم توثيقي لشرح مراحل عمل لجنة النظام والمراقبة، بهدف توعية المواطنين بحجم الجهود المبذولة في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، كما وجّه برفع كفاءة المبنى وتحسين بيئة العمل للعاملين باللجنة.

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