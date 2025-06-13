العثور على جثة شاب مذبوحًا في قرية اقفهص ببني سويف

عثر الأهالي بقرية اقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم، على جثة شاب في بداية العقد الرابع من العمر، وبها جرح قطعي في منطقة الرقبة، في ظروف غامضة.

بلاغ العثور على جثة شاب ببني سويف

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى؛ «رمضان.أ»، في أحد الأماكن بقرية اقفهص، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث.

المعاينة.. وجود جرح قطعي في رقبة الشاب

وبالمعاينة الأولية، تبين وجود جرح قطعي في رقبة الشاب، وتم إخطار جهات التحقيق التي انتقلت إلى المكان لمباشرة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف فريق بحث جنائي، لكشف ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، فيما تكثف المباحث تحرياتها للوصول إلى أي معلومات تقود إلى كشف غموض وملابسات الواقعة.

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