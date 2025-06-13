الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكشف والعلاج بالمجان لـ1461 مريضًا في قافلة طبية بقرية النويرة ببني سويف

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بقرية النويرة ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن استمرار جهودها في تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، من خلال تنفيذ قوافل طبية علاجية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

 

وقد تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

 

قافلة طبية مجانية بقرية النويرة ببني سويف

 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بشأن تنفيذ قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، وتم تنفيذها في إطار إجراءات وقائية مشددة.

 

أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1461 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب تنفيذ خدمات إضافية شملت: 134 تحليلًا بمعمل الدم، 44 تحليلًا بمعمل الطفيليات، 11 حالة أشعة عادية، تحويل 3 مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة الدولة، وتحويل 6 مرضى آخرين للمستشفيات لاستكمال العلاج.

 

ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنًا ببني سويف

 

كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة مثل: الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة.

 

وشملت أيضًا القافلة إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 4154 خدمة طبية وتوعوية.

 

الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه القوافل يتم بدعم نوعي من وزارة الصحة وتحت إشراف إدارة القوافل الطبية العلاجية بـ مديرية الصحة ببني سويف، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي، مسؤول إعداد وتجهيز العيادات.

 

وكيلة التعليم ببني سويف تحدد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ضبط 11 برميل لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في إهناسيا ببني سويف

ضبط 4 أطنان سماد زراعي محظور في حملات رقابية ببني سويف

وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين

أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ببني سويف

انقطاع المياه عن قرية مازورة في ببني سويف السبت المقبل

الإعدام شنقًا لسيدة قتلت نجل شقيقتها ببني سويف

توريد 277 ألف طن من الأقماح المحلية للشون والصوامع ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمخابز

محافظ بني سويف يتفقد جاهزية لجان واستراحات الثانوية العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

وكيلة التعليم ببني سويف تحدد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ضبط 11 برميل لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في إهناسيا ببني سويف

ضبط 4 أطنان سماد زراعي محظور في حملات رقابية ببني سويف

وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين

أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ببني سويف

انقطاع المياه عن قرية مازورة في ببني سويف السبت المقبل

الإعدام شنقًا لسيدة قتلت نجل شقيقتها ببني سويف

توريد 277 ألف طن من الأقماح المحلية للشون والصوامع ببني سويف

الأكثر قراءة

ترامب: كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في طريقها إلى إسرائيل

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

هجوم إسرائيلي جديد يدمر مطار تبريز شمال غرب إيران

أبرز الأسماء المعلن عن اغتيالها خلال هجمات الاحتلال على إيران (إنفوجراف)

تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

صور لعملاء الموساد داخل إيران تظهر تركيب أسلحة هجومية

اجتماع تحت الأرض، هكذا قضت إسرائيل على قادة سلاح الجو الإيراني

رويترز: مقتل 20 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في الهجوم الإسرائيلي

خدمات

المزيد

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز الأسماء المعلن عن اغتيالها خلال هجمات الاحتلال على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سفر الزوج مدة طويلة وتركه زوجته؟ رد قاطع من الإفتاء

تفسير رؤية الرمان في المنام وعلاقتها بشراء منزل جديد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة

المزيد
الجريدة الرسمية