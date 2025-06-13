الكشف والعلاج بالمجان لـ1461 مريضًا في قافلة طبية بقرية النويرة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن استمرار جهودها في تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، من خلال تنفيذ قوافل طبية علاجية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وقد تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية مجانية بقرية النويرة ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بشأن تنفيذ قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، وتم تنفيذها في إطار إجراءات وقائية مشددة.

أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1461 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب تنفيذ خدمات إضافية شملت: 134 تحليلًا بمعمل الدم، 44 تحليلًا بمعمل الطفيليات، 11 حالة أشعة عادية، تحويل 3 مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة الدولة، وتحويل 6 مرضى آخرين للمستشفيات لاستكمال العلاج.

ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنًا ببني سويف

كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة مثل: الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة.

وشملت أيضًا القافلة إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 4154 خدمة طبية وتوعوية.

الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه القوافل يتم بدعم نوعي من وزارة الصحة وتحت إشراف إدارة القوافل الطبية العلاجية بـ مديرية الصحة ببني سويف، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي، مسؤول إعداد وتجهيز العيادات.

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