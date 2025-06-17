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محافظات

غلق وتشميع مركز حضانات و3 معامل وعيادات خاصة في حملة مفاجئة ببني سويف

حملة مفاجئة لصحة
حملة مفاجئة لصحة بني سويف، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف غلق وتشميع مركز حضانات ومعامل خاصة بإدارتها بدون ترخيص، ضمن حملة نفذتها إدارة العلاج الحر على عدد من المنشآت الطبية بمركز ومدينة الواسطى، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمتابعة وضبط المنظومة الصحية، وتحقيق أعلى درجات الالتزام والانضباط في تقديم الخدمات الطبية الخاصة.

 

حملة مفاجئة لصحة بني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب، شدد على أهمية المتابعة وتقديم تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي الذي يُعد من أولويات الدولة، موضحًا أن خطة المحافظة في هذا الشأن تضم جميع الجهات المعنية، مع إتاحة قنوات متعددة لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

حملة مشتركة بين الصحة وحماية المستهلك

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير قدمته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، وذلك ضمن خطة المديرية وتوجيهات وزارة الصحة والمحافظة، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

 

وأسفرت الحملة عن المرور على مركز حضانات ورعاية مركزة غير مرخص، تبين عدم مطابقته للاشتراطات الصحية وافتقاره لأساسيات مكافحة العدوى، حيث تم إخلاء المركز وغلقه وتشميعه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة، كما تم غلق 3 معامل غير مرخصة، بالإضافة إلى غلق معمل وعيادة خاصة لمخالفتهما اشتراطات الترخيص، وسياسة مكافحة العدوى.

 

إنذار 19 عيادة خاصة ببني سويف

كما تم إنذار 19 عيادة خاصة لعدم الإعلان عن الخدمات المقدمة، ووجود سلبيات في إجراءات مكافحة العدوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

 

وشارك في الحملة: الدكتور كريم محمد، الدكتورة لبنى محمد، الدكتورة رغدة السعيد، الدكتورة سمر جمال، والدكتورة فاطمة مصطفى، من مساعدي مدير إدارة العلاج الحر.

 

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