لصيانة محطة الأمريكي، ضعف المياه ببني سويف في هذا الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة بني سويف، أن المياه ستضعف في مركز ومدينة بني سويف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك لمدة 4 ساعات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، نتيجة تنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه "الأمريكي" ببني سويف.

ضعف المياه بمركز ومدينة بني سويف

وأوضحت شركة مياه الشرب ببني سويف، في بيان، أن ضعف ضخ المياه يأتي ضمن خطة أعمال الصيانة الدورية التي تُجريها الشركة بمحطات المياه الرئيسية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرار الخدمة بجودة عالية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه الصيانة ضرورية للحفاظ على الشبكة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.

وأهابت بالمواطنين وأصحاب الأنشطة التي تعتمد على المياه، مثل المخابز والمستشفيات والمصانع، ضرورة تدبير احتياجاتهم اليومية من المياه خلال فترات ضعف الضخ، تجنبًا لأي تأثر بالخدمة خلال أعمال الصيانة المقررة.

توفير مياه نقية بالمناطق المتأثرة

وأكدت شركة مياه الشرب ببني سويف، أنه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية صالحة للشرب إلى المناطق المتأثرة حسب الحاجة، ويمكن طلب تلك السيارات مجانًا من خلال التواصل المباشر مع الشركة عبر الأرقام المخصصة لذلك.

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، على أهمية تعاون المواطنين مع فرق العمل أثناء تنفيذ الصيانة، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها للانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد دون تأخير، حفاظًا على مصالح المواطنين واستقرار الخدمة.

وللاستفسارات أو تقديم الشكاوى، خصصت شركة مياه الشرب ببني سويف، الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل، كما يمكن التواصل عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم 01211175827 على مدار الساعة.

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