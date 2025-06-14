ضبط 330 مخالفة تموينية في حملة رقابية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، والحد من تداول السلع منتهية الصلاحية أو كافة صور الغش التجاري.

حملة تموينية رقابية ببني سويف

جاء ذلك في ضوء تأكيدات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية، خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وهيئة الدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق.

وكشف التقرير، الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام التموين ببني سويف، عن استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين، للتحقق من التزام التجار بالقوانين التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تحرير 270 محضر تمويني ببني سويف

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 270 محضرًا متنوعًا للمخابز، شملت مخالفات مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، وعدم وجود بيانات التشغيل، أو نظافة المخبز، أو عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، أو التصرف في حصص الدقيق، وغيرها من المخالفات.

كما أوضح التقرير استمرار التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، حيث تم صرف 75% من المقررات التموينية لشهر يونيو من قبل البدالين، مع المرور المنتظم لمتابعة الالتزام بالأسعار والمواصفات.

وفي السياق ذاته، تم تحرير 9 محاضر ضد بدالين تموينيين بسبب مخالفات شملت عدم حمل الشهادة الصحية، أو عدم الإعلان عن الأسعار، أو الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، فيما تواصل المكاتب التموينية استقبال طلبات المواطنين لإضافة المواليد وفقًا لقرار الوزارة "51/2022"، وإرسال الكشوف إلى الوزارة، مع استقبال تظلمات البطاقات الملغاة.

مصادرة سلع فاسدة في حملة ببني سويف

وفي مجال ضبط الأسواق، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مصنع غير مرخص بإحدى المناطق الصحراوية، يعمل في تجميع وتدوير الزيوت المعدنية المستعملة باستخدام خامات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق كزيوت جديدة، حيث تم ضبط 4 آلاف لتر زيوت مستعملة، و3 آلاف لتر بعد التدوير، و500 عبوة، ومواد خام غير معلومة، بالإضافة إلى معدات وآلات تغليف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.

كما تم ضبط محطتين لتموين السيارات لبيع بنزين غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير المحاضر وسحب العينات لتحليلها، وفي قطاع الأغذية، تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، منها 4800 عبوة لوليتا منتهية الصلاحية، و11 كرتونة سناكس فاسدة، وكيسان حواوشي، وسلع مجهولة المصدر.

وتم ضبط محل يبيع الأسمدة المدعمة خارج المنافذ الرسمية ببني سويف، بكمية تقدر بـ 4 أطنان، إلى جانب ضبط شخص بحوزته 7 جوالات دقيق بلدي مدعم (الجوال 50 كجم) لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 3 محلات سجائر تبيع منتجات مجهولة وبأسعار مخالفة، تم خلالها التحفظ على 350 علبة.

كما شملت الحملات ضبط طلمبات ومعدات تموين سيارات تعمل بدون تراخيص من هيئة البترول، وتمت مصادرة 800 لتر بنزين 80، و400 لتر سولار، وتحرير محاضر للمخالفين. كما تم تحرير محضرين لغلق مستودعين بوتاجاز خلال أوقات العمل، و15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و17 محضرًا آخر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بمحلات الأغذية.

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