محافظ بني سويف يراجع الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم الترتيبات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق غدًا الأحد 15 يونيو الجاري، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

استعدادات تعليم بني سويف لإمتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ للتقارير الواردة من المديرية عبر وكيل وزارة التربية والتعليم "أمل الهواري"، والتي استعرضت خلالها آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الخطة التي أعدتها المديرية لتأمين وتيسير سير امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، والمقرر أن تبدأ غدًا بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تستكمل الثلاثاء المقبل بمادتي الإحصاء والاقتصاد للنظام القديم، واللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد.

ويؤدي الامتحانات هذا العام أكثر من 19.4 ألف طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بواقع 13 ألفا و220 طالبًا وطالبة في شعبة "علمي علوم"، و2285 في "علمي رياضة"، و3612 بالشعبة الأدبية، إلى جانب 89 طالبًا بمدرسة المتفوقين، و171 دولي، و36 طالبا دمج.

غرفة عمليات لامتحانات الثانوية العامة ببني سويف

وأشار المحافظ إلى ضرورة تفعيل التواصل المستمر بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة، والغرفة المركزية بالوزارة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد أي بلاغات أو مشكلات تواجه سير الامتحانات والعمل على حلها الفوري، مؤكدًا توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بتكثيف المرور الميداني على المدارس، ومتابعة أعمال النظافة، ورفع الإشغالات، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، لتوفير أجواء هادئة للطلاب.

من جانبها، أشارت وكيل الوزارة إلى أنها عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجان، بحضور عدد من قيادات المديرية، منهم: هاني رجائي مدير عام التعليم العام، ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات التعليمية، وممثلي إدارات الأمن، الشؤون القانونية، المتابعة، الإحصاء، الحوكمة، التعليم الثانوي، وشؤون الطلبة، إضافة إلى مشرفي الاستراحات وأعضاء غرفة العمليات.

وشدد الاجتماع على ضرورة توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان، والتأكد من تأمين مركز توزيع الأسئلة، وضمان خروج صناديق الأسئلة في الوقت المحدد ووصولها إلى اللجان تحت الحماية الأمنية، وكذلك تأمين عودة أوراق الإجابة إلى الكنترولات.

تجهيز 16 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة

كما تم التأكيد على تجهيز 16 استراحة على مستوى محافظة بني سويف، وتوفير مستلزمات الإعاشة للمعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والتصحيح، إلى جانب التشديد على منع دخول الطلاب أو الملاحظين بالهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولة غش سواء تقليدية أو إلكترونية.

وأشارت "الهواري" إلى التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة أو إتلاف كتيب المفاهيم، وتسليمه يوميًا عقب انتهاء الامتحان، إلى جانب التأكد من تسجيل البيانات على "البابل شيت" وكراسة الأسئلة المقالية بشكل صحيح، ومراجعتها من قِبل الملاحظين والتوقيع على صحتها.

وفي السياق ذاته، أجرت وكيل الوزارة جولات ميدانية شملت تفقد عدد من المدارس التي ستُعقد بها لجان الامتحانات، منها مدرسة الشهيد محمد مبروك الثانوية شرق النيل، ومدرسة التجارة المتقدمة بمدينة بني سويف، وذلك للاطمئنان على جاهزية المقار الامتحانية واستعدادها الكامل لانطلاق الامتحانات.

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