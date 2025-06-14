السبت 14 يونيو 2025
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محافظات

المتهم أبن شقيقه، كشف غموض العثور على جثة شاب ببني سويف

رمضان أحمد ـ المجني
رمضان أحمد ـ المجني عليه، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، من كشف غموض العثور على جثة شاب بقرية أقفهص التابعة لمركز الفشن، بعد جهود مكثفة وتحقيقات دقيقة أجرتها مباحث المركز، حيث تبين أن الجاني هو نجل شقيق المجني عليه، وأن الجريمة وقعت بدافع الخلافات المالية بينهما.

 

بلاغ العثور على جثة شاب ببني سويف

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى «رمضان أحمد»، مصابًا بعدة طعنات نافذة في الرقبة ومناطق متفرقة من جسده، وذلك داخل إحدى المناطق الزراعية بقرية أقفهص، التابعة لدائرة مركز الفشن جنوب المحافظة.

 

على الفور، انتقل المقدمان ياسر ناجي، مأمور مركز الفشن، ومحمد محروس، رئيس مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، وبدأت المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، في فحص ملابسات الواقعة وتكثيف التحريات لكشف تفاصيل الحادث.

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رمضان أحمد ـ المجني عليه

 

قتله نجل شقيقه بسبب خلافات مالية

 وتوصلت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بـ مديرية أمن بني سويف، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة نجل شقيق المجني عليه، وذلك بعد نشوب خلافات مالية حادة بين الطرفين، تطورت إلى مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بطعن عمه بسلاح أبيض في رقبته وأجزاء متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته في الحال.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات مباحث مركز شرطة الفشن من ضبط المتهم، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

فيما تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ببني سويف، والتي تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات مع المتهم.

 

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