ماكرون: محاولة تغيير نظام إيران بضرب القنابل من الخارج خطأ إستراتيجي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن محاولة تغيير النظام في إيران بالقوة ستكون "خطأ إستراتيجيًّا".

وكان ماكرون يتحدث خلال إحاطة صحفية، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا.

وأضاف: "كل من يعتقد أن الضرب بالقنابل من الخارج سينقذ بلدًا رغمًا عنه فهو مخطئ".

كما دعا الرئيس الفرنسي إلى وقف الضربات ضد المدنيين في إيران وإسرائيل، في رابع أيام التصعيد بين البلدين العدوين.

وقال: "إذا كان بإمكان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنه أمر جيد جيدًا"، وذلك عقب إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر الاجتماع مبكرًا بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون إن ترامب قدم عرضًا بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وتابع: "هناك بالفعل عرض للقاء والتواصل. تم تقديم عرض خصيصى للتوصل إلى وقف إطلاق نار ثم بدء مناقشات أوسع نطاقًا".

وأضاف: "علينا أن نرى الآن ما إذا كان الطرفان سيوافقان على هذا العرض".

وأتت تعليقات ماكرون بعد منشور غامض لترامب على منصة "تروث سوشيال"، دعا فيه سكان طهران إلى إخلاء العاصمة الإيرانية فورًا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن منشور الرئيس الأمريكي الذي دعا فيه الإيرانيين إلى "إخلاء طهران فورًا"، يعكس "الضرورة الملحة لإيران للمشاركة في مفاوضات"، في ظل استمرار تصعيدها مع إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.