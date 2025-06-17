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خارج الحدود

ترامب يرفض التوقيع على بيان قمة السبع بشأن إسرائيل وإيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال مسؤول أمريكي اليوم إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على مسودة بيان صادر عن قادة مجموعة السبع يدعو إلى تهدئة الصراع الإسرائيلي الإيراني.

تتضمن المسودة، التي اطلعت عليها رويترز، التزامًا بحماية استقرار السوق، بما في ذلك أسواق الطاقة، وتؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأفاد دبلوماسيون من كندا وأوروبا بأن المشاركين في قمة مجموعة السبع التي تختتم اليوم الثلاثاء يواصلون مناقشاتهم بشأن الصراع.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورًا، في تصريح مفاجئ يأتي في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه. يا له من عار، يا له من إهدار للأرواح البشرية".

وأضاف: "ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. لقد كررت ذلك مرارًا وتكرارًا! على الجميع إخلاء طهران فورًا".

قال  ترامب، إنه كان ينبغي لإيران توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي قبل بدء الضربات الإسرائيلية، وإنه يعتقد أنها تريد الآن إبرام اتفاق. حسب وكالة "رويترز".

وأضاف ترامب لصحفيين على هامش قمة لمجموعة السبع، "كما قلت سابقًا، أعتقد أنه سيتم توقيع اتفاق، أو سيحدث شيء ما، لكن سيتم توقيع اتفاق، وأعتقد أن إيران ستكون حمقاء إذا لم توقع".

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الصراع الإسرائيلي الإيراني الرئيس دونالد ترامب قادة مجموعة السبع اسواق الطاقة العاصمة الإيرانية طهران

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