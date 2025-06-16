أخبار الفن اليوم، تطورات الحالة الصحية لنجل أحمد السقا بعد خضوعه لجراحة، إلهام شاهين وهالة سرحان تعودان لمصر بعد فتح المجال الجوي العراقي، الفنان دياب يتعاقد على بطولة مسلسل بنج كلي

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث المهمة وجاءت كالتالي:

استقرت الحالة الصحية لـ"حمزة السقا"، الابن الأوسط للفنان أحمد السقا، بعد خضوعه لجراحة عاجلة خلال الأيام القليلة الماضية،ومن المفترض أن يخرج خلال ساعات لقضاء فترة النقاهة بالمنزل.





أعلنت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان عودتهما إلى القاهرة خلال ساعات، بعد رحلة شهدت تأجيل عودتهما من العراق بسبب إغلاق مطار البصرة والمجال الجوي العراقي نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية.





وصل منذ قليل، النجم المصري العالمي مينا مسعود إلي العرض الخاص لفيلمه الجديد في عز الضهر، وظهر مرتديا بدلة وتيشرت شفاف، ليشعل السجادة الحمراء بحضوره

وحرص الفنان أياد نصار والسيناريست مدحت العدل ومجدي كامل، علي دعمه في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر، بالإضافة إلي حضور المخرج خالد يوسف

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تولي الناقدة الفنية نرمين جودة مهام مدير مشاهدة مسابقة أفلام الأطفال ومدير عروض المسابقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ41 للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

تُعد نرمين جودة من الأسماء البارزة في مجال الثقافة وسينما الطفل، حيث تشغل حاليًا منصب مديرة ملتقى الإسكندرية الدولي لسينما الأطفال، ورئيس اللجنة الثقافية بمؤسسة سيدتي، إلى جانب كونها باحثة ماجستير بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وتتمتع بخبرة واسعة في إدارة الفعاليات الفنية والثقافية المتخصصة، لا سيما تلك الموجهة إلى الأطفال، حيث كان لها دور محوري في تنظيم وإدارة العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بذائقة الطفل وتنمية وعيه السينمائي والإبداعي.

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيدة هدى نجيب محفوظ في مراسم إزاحة الستار عن استديو “نجيب محفوظ” بالطابق السابع والعشرين بمبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

تعاقد الفنان دياب، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “بنج كلي”، وتشاركه البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث يعرض العمل خارج السباق الرمضاني، ومن المفترض أن يتم اختيار باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

تعاقد الفنان أحمد العوضي مع المنتج أحمد السبكي ونجله كريم السبكي، على بطولة فيلم جديد يحمل اسم “البوب”، يعود به إلى السينما بعد غياب ثلاثة سنوات.

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة، قبل البدء في تصوير مسلسله الرمضاني الجديد.

فاجأ فريق عمل مسلسل “ابن النصابة” الفنانة الشابة ياسمينا العبد بالاحتفال بعيد ميلادها التاسع عشر، وذلك في أول يوم تصوير لها ضمن أحداث العمل.





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