الفنان دياب يتعاقد على بطولة مسلسل بعنوان بنج كلي

تعاقد الفنان دياب، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “بنج كلي”، وتشاركه البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث يعرض العمل خارج السباق الرمضاني، ومن المفترض أن يتم اختيار باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان قد شارك الفنان دياب في سباق دراما رمضان بمسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث كان يجسد شخصية “أسعد”، الذي يعمل بتجارة الأجهزة المنزلية، هذا بجانب عمله الخارج عن القانون، والذي حقق منه مكاسب طائلة

أما الفنانة سلمى أبو ضيف، فقد اختفت عن الساحة خلال الفترة الماضية، نظرًا لإنجابها طفلها الاول، وتفرغها لرعايته، بعدما شاركت في سباق رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

الجدير بالذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

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