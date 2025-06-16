مفاجأة لياسمينا العبد في كواليس مسلسل "ابن النصابة" (صور)

فاجأ فريق عمل مسلسل “ابن النصابة” الفنانة الشابة ياسمينا العبد بالاحتفال بعيد ميلادها التاسع عشر، وذلك في أول يوم تصوير لها ضمن أحداث العمل.

وشارك في الاحتفال كل من: النجمة كندة علوش، والفنان معتز هشام، وحمزة دياب، إلى جانب مخرج المسلسل أحمد عبد الوهاب.

ونشرت ياسمينا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أجواء الاحتفال، معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة ودعم زملائها.

مسلسل ابن النصابة يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

مسلسل لام شمسية

يُذكر أن آخر أعمال ياسمينا كان مسلسل “لام شمسية” الذي عُرض في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥، وقدّمت خلاله شخصية زينة.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوّق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.