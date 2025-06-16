أحمد فؤاد هنو: 60 % من موازنة الوزارة لقصور الثقافة وهذه معايير إغلاق الشقق المؤجرة

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة وبحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، موضوع قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة بالمحافظات.

وأوضح الوزير، عدم غلق أى مكان مؤثر وله نشاط علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن تلك الشقق المؤجرة يصل عددها ١٢٠ شقة.



مراجعة كافة الأماكن من خلال لجان تقييم

وأضاف، تم إعداد معايير لتطبيق القرار، حيث يتم مراجعة كافة الأماكن من خلال لجان تقييم لأندية الأدب والفرق الفنية بها، للإبقاء على الأماكن التى تؤدى دورا مهما.



بيوت الثقافة بالمحافظات

واستعرض الوزير، سوء حالة عدد من بيوت الثقافة بالمحافظات، وكذلك سوء توزيع الموظفين وكذلك ضعف كفائتهم، قائلا أن بعض بيوت الثقافة مساحته ٤٠ مترا وبه ٧٠ موظفا.

وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة تلك الأماكن ورفع الكفاءة البشرية وتأهيلها.

وقال الوزير، إن ٦٠ في المائة من موازنة الثقافة موجهة لقصور الثقافة.



ودعا النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى التقييم والتأهيل المستمر، وكذلك الاهتمام بنظافة تلك المقرات الثقافية، مشيرا إلى ارتباط النظافة بالثقافة.

وتساءلت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، عن مدى التفكير في توفير تمويل من القطاع الخاص لحل مشكلة قصور الثقافة.

تعديل تشريعى لاستغلال أماكن في قصور الثقافة

وأيدها الوزير، قائلا، نسعى لإجراء تعديل تشريعى لاستغلال أماكن في قصور الثقافة من الناحية الاقتصادية، لتوفير تكلفة الصيانة على الأقل.

ودعت شرف الدين، إلى تفعيل التعاون بين القنوات الإقليمية بالمحافظات وقصور الثقافة بالمحافظات

وعقب الوزير، أن الوزارة تضع خطة للتركيز علي الأنشطة والترويج لها جيدا وبالتالي تكون مادة جيدة في الإعلام.



وأكدت النائبة ضحى عاصى، عضو لجنة الثقافة والإعلام، علي أهمية مراجعة قرار إغلاق بيوت الثقافة، مشيرة إلي غياب العدالة الثقافية في هذا الملف.

وقالت، لايجوز أن بعض بيوت الثقافة تم الإنفاق على تطويرها مؤخرا، ثم نقول إنها لاتصلح، حيث يعد ذلك إهدار مال عام.



ووجهت رسالة للوزير، من المثقفين يعلنون فيها تمسكهم ببيوت الثقافة والتى تمثل خط الحياة بالنسبة لهم.

فيما اقترح النائب تامر عبد القادر، استغلال موظفي بيوت وقصور الثقافة المتكدسين في مساحات ضيقة بالمحافظات، في تقديم أنشطة ثقافية بمراكز الشباب، لحين بحث استغلالهم داخل الوزارة.

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