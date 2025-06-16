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ثقافة وفنون

فيلم "ريستارت" يحصد أكثر من 1.6 مليون جنيه في إيرادات الأحد

تامر حسني
تامر حسني

واصل فيلم ريستارت  تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر، حيث احتل المركز الثاني أمس الأحد.

إيرادات فيلم ريستارت لتامر حسني 

وحقق فيلم ريستارت للفنان تامر حسني، إيرادات أكثر من مليون و656 ألف جنيه.

قصة فيلم ريستارت 

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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فيلم ريستارت لتامر حسني يحقق مليون و656 ألف جنيه أمس

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