موعد انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

أعلنت الإعلامية والناقدة الفنية غادة شاهين المدير الفني لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن انطلاق فعاليات الدورة الحادية والأربعين للمهرجان في الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية.

وأشارت شاهين إلى أنه تم فتح باب التقديم للأفلام عبر منصة FilmFreeway على أن يكون آخر موعد للتسجيل هو 30 يوليو المقبل.

يتضمن المهرجان في نسخة 2025 سبع مسابقات تنقسم إلى قسمين:

المسابقات الرسمية وتشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية الطويلة لدول البحر المتوسط ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية وأفلام التحريك لدول البحر المتوسط.

المسابقات غير الرسمية وتضم مسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة ومسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل ومسابقة أفلام شباب مصر للطلبة والمحترفين ومسابقة أفلام الأطفال ومسابقة السيناريو.

كما يشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات المصاحبة تشمل ورش عمل وماستر كلاس وندوات متخصصة بالإضافة إلى برنامج تكريمات مميز يضم نخبة من الأسماء المصرية والعربية والأجنبية التي أثرت الساحة السينمائية بأعمالها وإنجازاتها.

ويحمل المهرجان في دورته الحالية شعار السينما في عصر الذكاء الاصطناعي.

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