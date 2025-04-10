ياسمينا العبد: قرأت نص "لام شمسية" ولم أشعر بالخوف من شخصية "زينة" (فيديو)

تصدرت النجمة الشابة وبطلة مسلسل لام شمسية ياسمينا العبد تريند محرك البحث "جوجل" بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت ياسمينا خلال اللقاء التلفزيوني إنها قامت بقراءة دور "زينة" لأول مرة في الخامسة عشرة من عمرها، وأوضحت: “كنت لسه عندي 15 سنة لما قريت بعض الحلقات وتحليل لشخصية زينة المركبة، ومن ساعتها وأنا بتمنى أشتغل مع المخرج كريم الشناوي.”

وأكدت فخرها بتجربة مسلسل لام شمسية، وقالت: "فخورة جدًا إني اشتغلت مع كريم الشناوي، وأتمنى أكرر التجربة معاه كتير".

وتحدثت ياسمينا العبد عن كواليس شخصية "زينة" وصعوبة تقديم شخصية مركبة لأول مرة، ققالت: "كنت متوترة طبيعي، مش عارفة أعمل الشخصية إزاي في البداية علشان كده حضرت كتير وبحثت أكتر، وحولت أفهمها وأعرف ازي ممكن طفل يتعامل مع وجود حد من أهله مريض نفسيًا، لكن ماكنتش خايفة منها، اعتمدت في التحضير على الفريق كله، وكلنا كنا بنشتغل بروح واحدة".

كما أشارت إلى بداية مشوارها الفني الذي كان من خلال الإعلانات، ليتبعها أول دور لها بفيلم قصير بعنوان "ظل القاهرة"، لتؤكد أن هذا الفيلم جعلها تشعر بمسؤولية الفن في طرح القضايا المجتمعية، وإن التمثيل ممكن يكون صوتا لقضايا حقيقية.

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