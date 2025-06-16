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ثقافة وفنون

بعد فتح المجال الجوي العراقي، إلهام شاهين وهالة سرحان تعودان لمصر

الهام شاهين وهالة
الهام شاهين وهالة سرحان

أعلنت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان عودتهما إلى القاهرة خلال ساعات، بعد رحلة شهدت تأجيل عودتهما من العراق بسبب إغلاق مطار البصرة والمجال الجوي العراقي نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية. 

في هذا السياق، وثّقت كل منهما تفاصيل تجربتهما من خلال فيديوهات وتصريحات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أعربت إلهام شاهين عن سعادتها بقرب العودة إلى أرض الوطن، قائلة: أخيرًا وصلنا مطار البصرة على حدود العراق، وكانت رحلة طويلة، والحمد لله عدت على خير. إحنا في طريقنا للقاهرة اللي وحشتنا جدًا. كنا في ضيافة الدولة العراقية للمشاركة في مهرجان دولي للمرأة، برعاية رئيس الوزراء.

وأضافت إلهام شاهين: الحقيقة إن الدولة كانت مهتمة جدًا بينا، ولما أغلق المطار ماسابوناش، وكان فيه وفد من مكتب رئاسة الوزراء بالعراق وصّلنا لحد المطار، خلال الرحلة قابلنا السيدة الأولى ورئيسة البرلمان، واللي هوّن علينا طول الطريق كانت الصحبة الجميلة مع هالة سرحان، عشرة العمر، عشنا مع بعض مغامرات لا تُنسى.

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الفنانة إلهام شاهين الدولة العراقية التواصل الاجتماعي الاعلامية هالة سرحان حدود العراق

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