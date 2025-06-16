نرمين جودة مديرًا لمشاهدة وعروض مسابقة أفلام الأطفال بمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تولي الناقدة الفنية نرمين جودة مهام مدير مشاهدة مسابقة أفلام الأطفال ومدير عروض المسابقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ41 للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

تُعد نرمين جودة من الأسماء البارزة في مجال الثقافة وسينما الطفل، حيث تشغل حاليًا منصب مديرة ملتقى الإسكندرية الدولي لسينما الأطفال، ورئيس اللجنة الثقافية بمؤسسة سيدتي، إلى جانب كونها باحثة ماجستير بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وتتمتع بخبرة واسعة في إدارة الفعاليات الفنية والثقافية المتخصصة، لا سيما تلك الموجهة إلى الأطفال، حيث كان لها دور محوري في تنظيم وإدارة العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بذائقة الطفل وتنمية وعيه السينمائي والإبداعي.

وتأتي مشاركتها في هذه الدورة من المهرجان انسجامًا مع توجه إدارة المهرجان إلى تعزيز حضور سينما الطفل، باعتبارها أداة تربوية وثقافية تسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة من خلال محتوى هادف يرتقي بالقيم والمعرفة.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي يُقام هذا العام برعاية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وتحمل دورته الـ41 شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى تطورات العصر وأثرها على صناعة السينما وآفاقها المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.