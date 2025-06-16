الإثنين 16 يونيو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الإيراني: العدو واهم إذا ظن أن بإمكانه تدمير قدراتنا النووية

الرئيس الايراني
الرئيس الايراني

 أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال جلسة لمجلس الشورى الإيراني، تمسّك بلاده بحقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية، مشددًا على أن "هذا الحق غير قابل للتنازل، ولا يمكن لأي جهة في العالم أن تسلبه من إيران".

 

وأشار بزشكيان إلى أن الجمهورية الإسلامية "لا تسعى إلى الهيمنة على أحد، بل تمد يدها إلى جميع الدول الإسلامية من أجل التعاون والتكامل، بعيدًا عن منطق التصعيد أو السيطرة".

 

وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الإيراني إن حكومته "لن تسمح للأعداء بالتسبب بأي خلل في معيشة الشعب الإيراني"، مؤكدًا أن صمود الداخل يبقى أولوية استراتيجية.

 

وحول القدرات الدفاعية، اعتبر بزشكيان أن “امتلاك إيران للصواريخ هو الذي يمنع إسرائيل من الاعتداء على بلادنا بشكل يومي، والردع الصاروخي هو ضمانة للأمن القومي”.

 

واختتم الرئيس الإيراني بتوجيه رسالة حازمة إلى خصوم بلاده، قائلًا إن "العدو واهم إذا ظن أن بإمكانه تدمير قدراتنا النووية عبر استهداف علمائنا"، مؤكدًا أن "إرادة إيران في هذا المسار لن تتزعزع".

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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إيران مجلس الشوري الايراني إسرائيل

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الرئيس الإيراني: العدو واهم إذا ظن أن بإمكانه تدمير قدراتنا النووية