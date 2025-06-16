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خارج الحدود

مستشار قائد الحرس الثوري: الأيام المقبلة ستكشف "ابتكارات ميدانية" جديدة في ساحة المعركة

الحرس الثوري
الحرس الثوري

 قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم للأنباء، إن إيران بصدد تقديم "ابتكارات ميدانية" جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل.

وقال المسؤول الإيراني إن "العالم سيشهد في الأيام القادمة ما يمكن أن تقدمه إيران من ابتكارات على أرض الميدان"، في إشارة إلى القدرات العسكرية والتكتيكات الجديدة التي طورتها القوات الإيرانية.

 

إيران: حقوقنا في معاهدة حظر الانتشار النووي لا تحترم

 قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إن "حقوقنا بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي لا تحترم”.

وأضافت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: منشآتنا النووية تتعرض للاستهداف بحرية من دولة غير عضو في المعاهدة. 

وقال  الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الإثنين: إن أوروبا ملتزمة بجهود التهدئة بين إيران وإسرائيل وإيجاد حل دائم للبرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق. 

 

أردوغان يعرض الوساطة 

وأفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن الرئاسة التركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني أن تركيا قادرة على لعب دور الوسيط في المفاوضات النووية.

 وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: “لا أضرار إضافية بموقع محطة تخصيب الوقود في نطنز منذ الجمعة. ولم نرصد أي ضرر بموقع محطة فوردو أو بمفاعل قيد الإنشاء في خنداب. الوكالة موجودة في إيران وعمليات التفتيش ستتواصل حالما تسمح ظروف السلامة بذلك”.

وأشاد مدير وكالة الطاقة الذرية بالتعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيرانية والوكالة، مضيفا أن التصعيد العسكري يؤخر العمل الضروري نحو حل دبلوماسي. 

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في بيان  اليوم الإثنين، عن مقتل اثنين من قواته إثر هجوم إسرائيلي على منطقة إيجرود في محافظة زنجان شمال غربي البلاد.

ومن جانبها أفادت وكالة أنباء مهر بأن الدفاعات الجوية في أصفهان تصدت فجر اليوم إلى مقذوفات معادية قرب منشأة نطنز النووية.

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إيران الحرس الثوري مستشار قائد الحرس الثوري القدرات العسكرية الأمم المتحدة

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