هيئة البث: 4 مسيرات إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير ، اليوم الإثنين، أن 4 مسيرات إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية منذ صباح اليوم.

مسيرات إيرانية تخترق أجواء إسرائيل

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن سلاح الجو اعترض مسيرتين اليوم؛ الأولى اخترقت المجال الجوي من الشرق، والثانية جنوب الجولان.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي يطارد طائرة مسيرة دخلت من الأغوار الشمالية.

جيش الاحتلال يطارد مسيرة

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تفعيل الإنذارات عقب رصد هدف جوي مشبوه.



وأضاف جيش الاحتلال أن المسيرة عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب، ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقا.

ومن جانبها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن المسيرة تواصل تقدمها وتفعيل أجهزة الإنذار في منطقة قيسارية.

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