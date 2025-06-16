جيش الاحتلال يزعم: البحرية اعترضت الليلة الماضية 8 مسيرات إيرانية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الإثنين، أن سفنا تابعة للبحرية الإسرائيلية اعترضت الليلة الماضية 8 مسيرات إيرانية.

هجوم صاروخي إيراني موسع

استهدفت موجة من الصواريخ الإيرانية اليوم الإثنين عدة مناطق في تل أبيب، حسبما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

فيما طالت الضربات الإيرانية مناطق بالقرب من مصنع الأمونيا في ميناء حيفا، ومحطة كهرباء حيفا، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

بدورها أكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن القوات الإيرانية شنت هجوما بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية لميناء حيفا.

وأشارت إلى رصد حرائق عند محطة للطاقة قرب ميناء المدينة.

من جهتها، كشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية تسجيل 100 إصابة، و3 قتلى، في جميع المواقع جراء الهجمات.

القدس والجليل وإيلات



كما سمع دوي انفجارات قوية في القدس. وامتدت الرشقات الصاروخية من الجليل شمالًا حتى إيلات جنوبًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران وحضه السكان على الاحتماء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

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