رابع أيام الحرب، سماع أصوات انفجارات متتالية غربي العاصمة الإيرانية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أنه تم سماع أصوات انفجارات متتالية غربي العاصمة طهران.

سماع دوي انفجارات في العاصمة طهران

يأتي ذلك بعدما قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن خطة حرب إيران متواصلة، وقوات سلاح الجو تتوجه شرقا لاستهداف القدرات النووية والصاروخية بإيران، مضيفا “قواتنا تواصل عملها دفاعا وهجوما في جبهات القتال في غزة والضفة واليمن”.

وزعم أن الجيش تمكن من إحباط الكثير من الهجمات الإيرانية، متابعا “قتل عدد من مواطنينا في الهجمات الإيرانية أمس وجرح العشرات”.

وادعي الناطق باسم الاحتلال الإسرائيلي: لدينا سيطرة جوية على سماء إيران، وهجماتنا أمس في إيران استهدفت 20 مقرا.

وقال: تمكنا خلال هجماتنا أمس على إيران من تصفية قائد قوة القدس، وهناك 50 من طائراتنا شاركت في هجمات الأمس على إيران.

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