الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رابع أيام الحرب، سماع أصوات انفجارات متتالية غربي العاصمة الإيرانية

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أنه تم سماع أصوات انفجارات متتالية غربي العاصمة طهران.

سماع دوي انفجارات في العاصمة طهران

 يأتي ذلك بعدما قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن خطة حرب إيران متواصلة، وقوات سلاح الجو تتوجه شرقا لاستهداف القدرات النووية والصاروخية بإيران، مضيفا “قواتنا تواصل عملها دفاعا وهجوما في جبهات القتال في غزة والضفة واليمن”.

txt

طهران: الحرب الحالية لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية

 وزعم أن الجيش تمكن من إحباط الكثير من الهجمات الإيرانية، متابعا “قتل عدد من مواطنينا في الهجمات الإيرانية أمس وجرح العشرات”.

وادعي الناطق باسم الاحتلال الإسرائيلي: لدينا سيطرة جوية على سماء إيران، وهجماتنا أمس في إيران استهدفت 20 مقرا.

وقال: تمكنا خلال هجماتنا أمس على إيران من تصفية قائد قوة القدس، وهناك 50 من طائراتنا شاركت في هجمات الأمس على إيران.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طهران إيران الإسرائيلى

مواد متعلقة

طهران: الحرب الحالية لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية

تعرف على المواقع التي استهدفتها إيران خلال قصفها لإسرائيل

الأكثر قراءة

الدولار يتلقى ضربة من الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

بعد 24 ساعة، اتحاد الكرة يتدارك خطأه بشأن محمد صلاح

رئيس النواب يوجه انتقادات حادة لتغيب وزيري المالية والتخطيط عن مناقشة الموازنة

السيسي يتفقد عددا من سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليا بنسبة مكون 45%

هل هو نتنياهو؟، "الله أكبر.. لقد قتلناه" منشور إيراني غامض يثير حيرة العالم

مشاهد من وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين، آخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

كأس العالم للأندية، ريبيرو يستقر على بديل إمام عاشور أمام بالميراس

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والعنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

هل يوجد رسوم للتسجيل في محفظة البنك الأهلي؟

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية وضوابطها؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية