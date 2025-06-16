قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة حمد السكنية بخان يونس

أفادت شبكة قدس الإخبارية، اليوم الإثنين، أن قصفًا مدفعيا إسرائيليا استهدف مدينة حمد السكنية بخان يونس.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان قبل عدة أيام إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا للعدو بقذيفة الياسين 105 في منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أعلنت إصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال الساعات الأخيرة بالقتال في خان يونس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن خلية مسلحة أطلقت صاروخا على دبابة في خان يونس فأصيب جنديان من الكتيبة 74 المدرعة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت قبل وقت سابق إن مقاوميها قنصوا جنديا صهيونيا ببندقية الغول القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاوميها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية في منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.