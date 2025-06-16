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خارج الحدود

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة حمد السكنية بخان يونس

خان يونس،فيتو
خان يونس،فيتو

أفادت شبكة قدس الإخبارية، اليوم الإثنين، أن قصفًا مدفعيا إسرائيليا استهدف مدينة حمد السكنية بخان يونس.

وكانت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان قبل عدة أيام إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا للعدو بقذيفة الياسين 105 في منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أعلنت إصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال الساعات الأخيرة بالقتال في خان يونس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن خلية مسلحة أطلقت صاروخا على دبابة في خان يونس فأصيب جنديان من الكتيبة 74 المدرعة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت قبل وقت سابق إن مقاوميها قنصوا جنديا صهيونيا ببندقية الغول القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاوميها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية في منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجناح العسكري لحركة حماس القسام آليات الاحتلال هيئة البث الاسرائيلية جنوب غزة

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