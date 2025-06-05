الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كتائب القسام: نفذنا كمينا شرق جباليا وأسقطنا قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس: نفذنا كمينا مركبا بمنطقة الخط الشرقي بمحيط موقع المبحوح شرق مخيم جباليا.

كتائب القسام تنفذ كمينا لجيش الاحتلال 

وأضافت  كتائب القسام: دمرنا في الكمين ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ وأوقعنا طاقمها قتلى وجرحى، وبعد تدخل قوة نجدة فجرنا عبوة في جيب همر وأوقعنا طاقمه بين قتيل وجريح وبعدها اشتبكنا مع من تبقى من جنود.

وتابعت: فور هبوط مروحية من نوع يسعور للإخلاء استهدفناها بالأسلحة الرشاشة وأجبرناها على الانسحاب.

وبالأمس الأربعاء، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس.

ونفت الأنباء التي تفيد بعدم صحة الاستهداف، مؤكده أنه استهدفت "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعال النيران فيها جنوبي خان يونس وتم رصد هبوط الطيران المروحي للإجلاء.

وكانت أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف دبابة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتائب القسام جباليا حماس

مواد متعلقة

القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوب خان يونس

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

ترامب يكشف سبب استبعاد مصر من قرار حظر سفر فرضه على 15 دولة (فيديو)

وسام أبو علي يقود فلسطين للفوز على الكويت في تصفيات كأس العالم -آسيا 2025

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 8-7 ويتوج بلقب كأس مصر

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025

نهائي كأس مصر، الزمالك وبيراميدز يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1

ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك ولا أعلم إن كنت سأظل على علاقة جيدة معه

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللحمة الحمراء في المنام وعلاقته بالخير الوفير والرزق الكثير

هل يجوز الأكل والشرب قبل صلاة العيد؟ الأزهر يحسم الجدل

الأزهر يوضح حكم الانتفاع بجلد الأضحية أو بيعه

المزيد
الجريدة الرسمية