كتائب القسام تقنص جنديا إسرائيليا في خان يونس

قالت كتائب القسام ،الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاوميها قنصوا جنديا صهيونيا ببندقية الغول القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاوميها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية في منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها فجرت نفقًا في قوة إسرائيلية راجلة من 6 جنود وأوقعتهم قتلى وجرحى في منطقة مرتجى جنوب شرق خان يونس.

وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين بمحيط منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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