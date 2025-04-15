أنقاض وأطفال يلعبون بين الأخشاب المتفحمة،هذا ما تبقى من حريق مغالق الشرابية (صور وفيديو)

حريق الشرابية، أخشاب متفحمة، وشبابيك متناثرة، وقطع من صاج الأسطح المشوهة تتناثر هنا وهناك، هذا كل ما تبقى من مغالق الشرابية بعد الحريق المروع الذي اندلع فجر اليوم الثلاثاء، مخلفًا وراءه مشهدًا من الخراب والدمار في المنطقة.

تجولت عدسة "فيتو" في موقع حريق مغالق أخشاب الشرابية بعزبة الورد، حيث رصدت مشاهد من المنطقة، أبرزها عمال مغالق الخشب الذين ينبشون بين الركام والرماد، عما تبقى من أدواتهم وممتلكاتهم، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط القطع الخشبية المتفحمة.

أطفال يلعبون وسط الخراب

وعلى الرغم من مأساة الحريق، إلا أن عددا من الأطفال انتظروا وسط الخشب المحترق وأنقاض المكان، يلعبون وسط الرماد والحطام.

وفي الوقت نفسه، فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا حول منطقة مغالق الخشب، حيث انتشر عدد كبير من رجال الشرطة، لتأمين الموقع في ظل الاستمرار في استماع خبراء المعمل الجنائي إلى شهود العيان.

تفاصيل الكارثة حريق التهم تسعة مغالق

بدأت الحكاية في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، حين استيقظ سكان منطقة الشرابية على صرخات استغاثة وسحب دخان كثيفة تتصاعد من مخازن الأخشاب بعزبة الورد.

اندلع حريق هائل في أحد المخازن، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة مخيفة لتلتهم تسعة مغالق أخرى، وتهدد المنازل المجاورة والمسجد القريب.

ووفقًا لشهود عيان، كانت أصوات انفجارات متتالية تدوي في المكان مع اشتعال أنابيب البوتاجاز والمواد البترولية المخزنة داخل الورش، بينما امتدت النيران بشراهة لتلتهم كل ما يقف في طريقها.

"كأن الحرب اندلعت"، بهذه الكلمات البسيطة لخص أحد السكان المشهد المرعب الذي عاشته المنطقة لساعات طويلة.

15 سيارة إطفاء في مواجهة النيران

هرعت 15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه وعدد من اللوادر الثقيلة إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الموقف.

خاض رجال الحماية المدنية معركة شرسة ضد النيران المشتعلة، حيث تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة بالكامل، وإخلاء بعض الوحدات السكنية المهددة، في إجراء احترازي لمنع وقوع خسائر بشرية.

استمرت جهود المكافحة لأكثر من أربع ساعات متواصلة، وبفضل الاستجابة السريعة والعمل الدؤوب، لم تسجل أي حالات وفاة.

غير أن عددًا من الأهالي أصيبوا باختناقات جراء استنشاق الدخان الكثيف، كما نُقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى بعد إصابته أثناء أداء واجبه.

تحقيقات مستمرة وخسائر بالملايين

كشف التقرير الأولي للمعمل الجنائي أن المواد المستخدمة في تشغيل ماكينات تقطيع الأخشاب ساهمت في سرعة انتشار النيران. وقد استدعت نيابة شمال القاهرة الكلية شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم، وأمرت بإخلاء العقارات المجاورة لحين الانتهاء من الفحص والمعاينة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون وفيات، وأن عمليات التبريد ما زالت مستمرة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لتقييم مدى تأثر العقارات المجاورة، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق فور انتهاء النيابة العامة من معاينة المكان.

وقد كشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن الأخشاب تُقدر بالملايين، في انتظار تقرير نهائي يحدد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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