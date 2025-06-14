إطلاق الرصاص علي عضوين ديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي بولاية مينيسوتا

قُتلت نائبة في مجلس نواب ولاية مينيسوتا هي وزوجها، اليوم السبت، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأُصيب عضو آخر في مجلس الشيوخ بالولاية وزوجته، فيما وصفه المسؤولون بأنه إطلاق نار منفصل وموجه وقع في وقت مبكر من صباح السبت في منازلهم قرب مدينة مينيابوليس.



ويقول المسؤولون إن المشتبه به كان يتظاهر بأنه ضابط شرطة، ولا يزال طليقًا حتى الآن.



وقالت السلطات إن النائبة الديمقراطية ميليسا هورتمن، وهي رئيسة سابقة لمجلس النواب في الولاية، وزوجها مارك، قُتلا بالرصاص في منزلهما في منطقة بروكلين بارك، مينيسوتا، “فيما يبدو أنه اغتيال بدافع سياسي”، وفقًا لما قاله حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز خلال مؤتمر صحفي، واصفًا الحادث بأنه “مأساة لا توصف”.



وفي وقت سابق، وفي حادثة منفصلة على بُعد أميال قليلة في مدينة تشامبلين، مينيسوتا، أُصيب عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جون هوفمان وزوجته بالرصاص في منزلهما.

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