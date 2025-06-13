مسؤول إسرائيلي: ترامب شارك في عملية تضليل لـ طهران قبل الهجوم على المواقع النووية

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسئول إسرائيلي قوله إن واشنطن وتل أبيب نفذتا حملة تضليل لإيهام إيران بأن الضربة ليست وشيكة.

مسؤول إسرائيلي: ترامب شارك في عملية التضليل بشأن الهجوم على إيران

وقال المسؤول الإسرائيلي: إن ترامب شارك في عملية التضليل وكان على علم بالعملية العسكرية منذ يوم الاثنين والتسريبات لوسائل الإعلام بشأن المحادثة بين نتنياهو وترامب لم تكن صحيحة.



وأضاف المسؤول الإسرائيلي: أن التسريبات تضمنت طلب ترامب من نتنياهو سحب الهجوم على إيران من جدول الأعمال.

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، نقلا عن أحد المصادر لم يذكر اسمه، أن قرار إسرائيل بدء التحضيرات النهائية للهجوم على إيران اتخذ الإثنين الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب كانت على علم باستعدادات إسرائيل لضرب إيران، ولم تعترض على خطط نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، أن 8 أشخاص قتلوا في ضربات إسرائيلية استهدفت تبريز.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بمقتل 78 شخصا وإصابة 329 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في محافظة ‎طهران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما بالطائرات على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في أنحاء البلاد.

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