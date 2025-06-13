فوائد التفاح، يقلل الكوليسترول ويحمى من الشيخوخة

فوائد التفاح، التفاح من الفاكهة الشهيرة التى توجد طوال العام ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون وأنواع مختلفة، وعادة تقدم على حالتها أو تستخدم في تزيين الحلوى.

وفوائد التفاح، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عاليةمن الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التفاح من أكثر الفواكه شهرة وانتشار حول العالم، ويعرف بمذاقه اللذيذ وتنوع ألوانه بين الأحمر والأخضر والأصفر، ويطلق عليه في الموروث الشعبي "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، وهي عبارة تجسد قيمته الغذائية العالية ودوره في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.

القيمة الغذائية للتفاح

وأضافت أن التفاح غني بعدة عناصر غذائية مهمة، مثل:-

الألياف الغذائية: خاصة البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان تساعد في تحسين الهضم وخفض الكولسترول.

الفيتامينات: خاصة فيتامين C (مضاد أكسدة قوي)، وفيتامين A وK وبعض فيتامينات B.

المعادن: مثل البوتاسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم.

مضادات الأكسدة: مثل الكيرسيتين والكاتيشين التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

فوائد التفاح للصحة

فوائد التفاح الصحية

وتابعت، أن من فوائد التفاح التى تدفعنا لتناوله:-

يساعد التفاح في خفض نسبة الكولسترول الضار، ورفع الكولسترول الجيد.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والألياف.

الألياف الموجودة في التفاح تبطئ امتصاص السكر في الدم، مما يفيد مرضى السكري من النوع الثاني.

يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، فلا يرفع مستوى السكر بسرعة.

الألياف تعزز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

تساعد على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن مناعة الجسم.

مضادات الأكسدة في التفاح تساهم في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والرئة.

فيتامين C يعزز جهاز المناعة ويقاوم الالتهابات.

الفلافونويدات الموجودة بالتفاح تقلل الالتهابات وتدعم صحة الجهاز التنفسي.

تناول التفاح بانتظام قد يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر وتحسين التركيز والذاكرة.

يحتوي على سعرات حرارية قليلة وألياف مشبعة تقلل من الشهية.

يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.

مضادات الأكسدة تحارب الشيخوخة المبكرة وتحافظ على نضارة البشرة.

فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة وحيوية.

يمكن استخدام شرائح التفاح أو عصيره كقناع طبيعي لترطيب البشرة وعلاج الحبوب والبقع الداكنة.

المغذيات في التفاح، خاصة الفيتامينات والمعادن، تساهم في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

أفضل طرق تناول التفاح

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يجب تناول التفاح طازج بقشره، لأن القشر يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، أو عصير طبيعي، لكن يفضل عدم إضافة السكر، ويفضل اختيار التفاح العضوي لتقليل التعرض للمبيدات، مع غسل التفاح جيدا قبل تناوله، وعدم إزالة القشر إن أمكن للاستفادة القصوى من العناصر الغذائية.

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