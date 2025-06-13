فوائد الباذنجان، يحمي من سرطان الكبد وأمراض القلب والسكر

فوائد الباذنجان، الباذنجان من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية على مستوى العالم حيث يقدم بطرق شعبية وفاخرة على حسب الرغبة وبإضافات مختلفة.

وفوائد الباذنجان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد والألياف ومضادات الأكسدة وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الباذنجان من الخضروات الشهيرة والمحبوبة في العديد من المطابخ حول العالم، ويتميز بلونه الأرجواني الداكن أو الأسود، ويمكن تحضيره بطرق متعددة مثل الشوي أو القلي أو السلق أو الطهي مع الصلصات، لكنه ليس مجرد مكون شهي في الأطباق، بل يحتوي على كنز من الفوائد الصحية التي تجعله جزء مهم من النظام الغذائي الصحي.

القيمة الغذائية للباذنجان

وأضاف السيد، أن الباذنجان غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، وأهمها الألياف الغذائية وفيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين B6،والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنجنيز، ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، وهو المركب الذي يعطي الباذنجان لونه البنفسجي المميز.

فوائد الباذنجان للصحة

فوائد الباذنجان للصحة

وتابع، أن من فوائد الباذنجان للصحة ؛-

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البوتاسيوم الموجود فيه يساهم في تنظيم ضغط الدم، ويساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك.

يحفز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

منخفض السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون، مما يجعله مناسب للحمية الغذائية.

الألياف تساهم في الإحساس بالشبع لفترة أطول.

تساعد الألياف في تقليل امتصاص السكر في الدم، مما ينظم مستوياته ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وبعض الدراسات أظهرت أن مضادات الأكسدة فيه قد تحسن من استجابة الخلايا للأنسولين.

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل "الأنثوسيانين" و"الناسونين"، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وبعض الدراسات تشير إلى دوره في تثبيط نمو خلايا سرطان الكبد.

مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة الباذنجان تحمي خلايا الدماغ من التلف.

تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك.

احتواؤه على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز يساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

مضادات الأكسدة تحمي خلايا البشرة من التلف وتحارب علامات الشيخوخة المبكرة.

يمكن استخدام عصير الباذنجان في أقنعة الوجه لتوحيد لون البشرة وتنقيتها.

المعادن والفيتامينات الموجودة فيه مثل الحديد وفيتامين B تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

محاذير تناول الباذنجان

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول الباذنجان مشوي أو مطهو على البخار لتقليل كمية الدهون، ويمكن إضافته إلى السلطات أو اليخنات، ويفضل عدم الإكثار من تناوله مقلي لتفادي الدهون الزائدة، ويجب العلم أن الباذنجان يحتوي على مركب السولانين الذي قد يسبب مشكلات لبعض الأشخاص إذا تم تناوله بكميات كبيرة، وبعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه الباذنجان، لذا يجب الحذر عند تناوله للمرة الأولى، ويفضل نقعه في ماء وملح قبل الطهي لتقليل المرارة.

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