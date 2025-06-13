عشرات الإيرانيين يتجمعون في ساحة انقلاب بطهران للتنديد بالهجمات الإسرائيلية

تجمع العشرات من سكان العاصمة الإيرانية في إحدى أشهر ساحات طهران، ساحة "انقلاب"، للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

أفاد بذلك مراسل وكالة نوفوستي، وأشار إلى أن المشاركين في المظاهرة بطهران رفعوا الأعلام الإيرانية ورددوا شعارات معادية لأمريكا وإسرائيل.

وشاركت في الفعالية عائلات بكامل أفرادها. وبعد انتهاء المسيرة، توجه المتظاهرون إلى صلاة الجمعة، التي تقام تقليديا في جامعة طهران، مرددين شعارات وأناشيد مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقا للمراسل، انضم مشاركون جدد إلى المتظاهرين مع تقدم المسيرة، بحيث أصبح بالإمكان سماع الشعارات في كل مكان - عند مخرج المترو، وفي الشارع، وعند مدخل الجامعة.

ورغم تشديد الإجراءات الأمنية في طهران في اليوم التالي بعد الهجمات الإسرائيلية الليلية، لا يزال الوضع في المدينة هادئا. حركة المرور في الشوارع طبيعية، والمطاعم والمحلات التجارية تعمل كالمعتاد.

ويصادف يوم غد عيدا مهما لدى المسلمين الشيعة في إيران -عيد الغدير.

وبمناسبة الاحتفالات المقبلة، تم إنشاء أجنحة في مختلف أنحاء المدينة، حيث سيتم توزيع الحلويات والمشروبات الغازية على المشاركين في الموكب غدا.

ويستمر تركيب الأجنحة رغم تصاعد التوترات بسبب تصرفات إسرائيل في المنطقة، ما يشير إلى عدم وجود خطط لإلغاء الاحتفال.

ويشار إلى أن إسرائيل شنت فجر اليوم الجمعة، قرابة 6 موجات من الهجمات الجوية مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منشأة نطنز النووية، وهي قاعدة عسكرية إيرانية تقع شمال غرب البلاد. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المنشأة ومحطة فوردو للتخصيب لم تتضررا جراء الهجوم الإسرائيلي إلا أن السلطات الإيرانية أعلنت لاحقا أن منشأة نطنز للتخصيب قد تضررت.

وقال مصدران لرويترز إن ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين قتلوا في الضربات الإسرائيلية، بينهم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري وقائد القوة الصاروخية.

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