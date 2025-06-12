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خارج الحدود

القسام تدك بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شمال خان يونس

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس:  إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وبالأمس الأربعاء، استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا للعدو بقذيفة الياسين 105 في منطقة البطن السمين جنوبي خانيونس.

وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال الساعات الأخيرة بالقتال في خان يونس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن خلية مسلحة أطلقت صاروخا على دبابة في خان يونس فأصيب جنديان من الكتيبة 74 المدرعة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت قبل وقت سابق إن مقاوميها قنصوا جنديا صهيونيا ببندقية الغول القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاوميها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية في منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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جيش الاحتلال غزة حماس

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