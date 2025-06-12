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رياضة

مدرب الأهلي: لم أكن جيدا كلاعب ونجاحي في التدريب جاء بالعمل

خوسية ريبيرو، فيتو
خوسية ريبيرو، فيتو

 أكد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مسيرته في عالم التدريب جاءت نتيجة العمل الشاق وبعض الحظ، معترفًا بأنه لم يكن يمتلك المهارات الكافية ليصبح لاعبا محترفا.

وقال مدرب الأهلي، في تصريحات لشبكة ABC الإسبانية: "هذه هي الحقيقة، لم أكن جيدا بما يكفي كلاعب، لكنني وصلت إلى ما أنا عليه اليوم بفضل العمل الجيد، والقليل من الحظ".

وأوضح المدرب الإسباني أنه لا يتأثر بالضجيج الإعلامي للمباريات الكبرى، مشددا على أنه يفضل تقديم كرة هجومية ممتعة، وقال: "أحب المسؤولية وأعشق الفوز، وإذا لم أنجح في مكان ما، أرحل ببساطة، هذه هي طبيعة كرة القدم".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

 ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

 

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

 

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

 

قائمة الأهلي في مونديال الأندية  

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

 

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