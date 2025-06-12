نهائي كأس عاصمة مصر، سيراميكا يتقدم على البنك الأهلي 0/1 في الشوط الأول

تقدم فريق سيراميكا على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 0/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، في نهائي كأس عاصمة مصر.

سجل محمد رضا بوبو هدف سيراميكا في مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 40.

تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري، چاستيس آرثر، رجب نبيل، أحمد هاني.

خط الوسط: إسلام عيسى، محمد رضا بوبو، عمرو قلاوة، محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان، فخري لاكاي.

البدلاء: محمد كوكو، عبد الرحمن بودي، حسين السيد، يوسف عفيفي، محمد صادق، أيمن موكا، محمد توني، مازن ياسر، حسين حسني.

تشكيل البنك الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

البدلاء: أحمد صبحى، محمد عبد الغني، سيرجي آكا، أحمد النادري، سيد نيمار، أحمد مدبولي، محمد بسيوني، أحمد سعيد، عبد اللطيف جريندو.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024-2025 إلى 25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين.

- الوصيف 4 ملايين.

-الثالث 2 مليون.

-الرابع 1.5 مليون.

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